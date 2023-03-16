«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче полуфинальной серии Востока

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани состоялся первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу – 3:2.

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К концу первого периода хозяева льда вели в две шайбы, отличились Александр Радулов и Станислав Галиев. Затем «Адмиралу» удался камбэк, по голу забили Либор Шулак и Николай Елисеев – 2:2.

На 48-й минуте у «Ак Барса» сработало большинство. Никита Лямкин своим броском прошил голкипера «моряков» Никиту Серебрякова.

Напомним, в первом раунде плей-офф казанцы были сильнее «Нефтехимика» (4-2), «Адмирал» победил «Салават Юлаев» (4-2).