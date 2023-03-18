СКА – «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 18 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 1-0 в пользу СКА.

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА.