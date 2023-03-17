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1 час назад

Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре в «Ванкувере» 31-летней давности

Чемпионат.comиещё 3

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Кузьменко повторил рекорд Буре в «Ванкувере» 31-летней давности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В составе «косаток» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал 34-м в дебютном сезоне НХЛ. Таким образом российский форвард повторил клубный рекорд, установленный Павлом Буре в сезоне-1991/1992 по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне в лиге.

В нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 61 (34+27) очко. Сегодня Андрей продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей.

Хоккей,Андрей Кузьменко,Павел Буре,
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