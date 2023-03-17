Кузьменко повторил рекорд Буре в «Ванкувере» 31-летней давности

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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В составе «косаток» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал 34-м в дебютном сезоне НХЛ. Таким образом российский форвард повторил клубный рекорд, установленный Павлом Буре в сезоне-1991/1992 по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне в лиге.