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1 час назад

Тренер "Торпедо" Ларионов добирался на матч против СКА на метро

Газета.Ru

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов приехал на первый полуфинальный матч плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина против петербургского СКА на метро. Об этом сообщает "Советский спорт".

Ларионов приехал на матч со СКА на метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации "РБ Спорт", специалист выбрал такой путь для того, чтобы получше узнать "чем живут петербуржцы".

Напомним, что первый матч серии остался за командой Романа Ротенберга, которая обыграла "Торпедо" в дополнительное время с минимальным счетом 2:1.

Вторая игра в серии пройдет завтра, 18 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что победитель пары СКА - "Торпедо" сразится за выход в финал Кубка Гагарина с победителем пары ЦСКА - "Локомотив".

Ранее сообщалось, что российский нападающий Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по числу заброшенных шайб в первом сезоне за "Ванкувер Кэнакс".

Хоккей,Игорь Ларионов,Андрей Кузьменко,Роман Ротенберг,Павел Буре,Торпедо,СКА,
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