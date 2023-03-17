Ларионов приехал на матч со СКА на метро

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов приехал на первый полуфинальный матч плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина против петербургского СКА на метро. Об этом сообщает "Советский спорт".

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По информации "РБ Спорт", специалист выбрал такой путь для того, чтобы получше узнать "чем живут петербуржцы".

Напомним, что первый матч серии остался за командой Романа Ротенберга, которая обыграла "Торпедо" в дополнительное время с минимальным счетом 2:1.

Вторая игра в серии пройдет завтра, 18 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что победитель пары СКА - "Торпедо" сразится за выход в финал Кубка Гагарина с победителем пары ЦСКА - "Локомотив".