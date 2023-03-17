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1 час назад

Кузьменко повторил рекорд Буре по числу шайб в сезоне за «Ванкувер»

Никита Бородкин

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко повторил достижение Павла Буре по количеству голов в первом сезоне за команду. Об уникальном рекорде сообщает аналитический портал Stat Muse.

Кузьменко повторил рекорд Буре по числу шайб в сезоне за «Ванкувер»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Необходимую шайбу Кузьменко забил в матче регулярного чемпионата против «Аризона Койотс». После этой игры в его активе насчитывается 34 гола. Рекордным показателем для отечественных хоккеистов в первый год игры в НХЛ является достижение Александра Овечкина, которому удалось оформить 52 шайбы в дебютном сезоне 2005/06.

Также Кузьменко удалось опередить Буре по общему числу набранных очков в первом за команду сезоне — 61 против 60. Чтобы обновить рекорд «Кэнакс», который сейчас принадлежит шведу Элиасу Петтерссену, россиянину надо набрать до конца регулярного чемпионата еще шесть очков.

Хоккей,Андрей Кузьменко,Павел Буре,Александр Овечкин,
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