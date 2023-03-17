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1 час назад

Три передачи российских игроков принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Lenta.ru

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Три передачи российских игроков принесли «Тампе» победу в матче НХЛ
Фото:  twitter.com/lightning twitter.com/lightning

Встреча завершилась со счетом 4:3. Победу «Тампе» принесли три результативные передачи российских игроков. Один пас совершил форвард Никита Кучеров, у Михаила Сергачева ассистентский дубль.

Всего в активе Сергачева 51 очко по системе «гол плюс пас» в 57 матчах сезона-2022/2023. Таким образом, он стал девятым российским защитником в истории НХЛ, заработавшим 50 и более баллов за сезон. Кучеров набрал 97 очков в 69 играх.

3 октября Кучеров вошел в топ-20 лучших игроков наступающего сезона НХЛ. Нападающий занял 13-ю строчку. Лидером рейтинга стал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. На второй и третьей позиции оказались защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар и форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс соответственно.

Хоккей,Михаил Сергачев,Коннор Макдэвид,Никита Кучеров,
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