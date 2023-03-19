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1 час назад

Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ

Матч ТВиещё 2

Российский вратарь «Нью Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В ночь на воскресенье Шестеркин отразил все 33 броска в победном домашнем матче «Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз» (6:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин второй раз в сезоне сыграл на ноль.

Первой звездой дня назван нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, который оформил хет трик, забросив победную шайбу в овертайме в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ). Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн, который тоже забросил три шайбы, отличившись в игре с «Сиэтлом».

Шестеркин в текущем сезоне провел 50 матчей и одержал 32 победы.

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