Кожевников: с судьями в КХЛ полная беда

Вот во вчерашней игре «Ак Барс» — «Адмирал» было до фига странных моментов. И не только там. Они практически в каждом матче присутствуют. Если говорить о казанском матче, то там арбитры многие вещи пропускали. Тут уж надо либо судить, либо не судить. Надо гнать за всё. А у нас судьи начинают выдумывать, что можно, а что нельзя. Это не в одной игре происходит, у нас весь чемпионат такой», — приводит слова Кожевникова AllHockey.ru.