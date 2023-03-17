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1 час назад

Кожевников: с судьями в КХЛ полная беда. Это самое слабое место в нашем хоккее

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников разочарован уровнем судейства в КХЛ. В частности, эксперт отметил ошибки арбитров во вчерашнем матче плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

Кожевников: с судьями в КХЛ полная беда
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«С судьями у нас полная беда. Это самое слабое место в нашем хоккее. Оно всегда было слабым, но ничего не улучшается. Надо что-то там менять. Кроме того, что они теперь что-то там начали показывать, ничего не изменилось.

Вот во вчерашней игре «Ак Барс» — «Адмирал» было до фига странных моментов. И не только там. Они практически в каждом матче присутствуют. Если говорить о казанском матче, то там арбитры многие вещи пропускали. Тут уж надо либо судить, либо не судить. Надо гнать за всё. А у нас судьи начинают выдумывать, что можно, а что нельзя. Это не в одной игре происходит, у нас весь чемпионат такой», — приводит слова Кожевникова AllHockey.ru.

Ранее известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд отметил, что судьи пропустили эпизод с нарушением защитника «Ак Барса» Кирилла Адамчука за удар в голову нападающего «Адмирала» Даниила Гутика. Решающий гол казанский клуб забил в большинстве и выиграл первый матч серии со счётом 3:2.

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