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46 минут назад

МХЛ. В допинг-пробе игрока «Толпара» обнаружены следы мельдония (Sport24)

Sports.ru

Допинг-пробы как минимум четырех игроков «Толпара» находятся под подозрением.

МХЛ. В допинг-пробе игрока «Толпара» обнаружены следы мельдония
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Вброс по борту».

По информации издания, в допинг-пробе одного игрока обнаружены следы мельдония.

«На данный момент в допинг-пробе одного хоккеиста «Толпара» обнаружены следы мельдония», – сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии) и вышла во второй раунд Кубка Харламова.

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