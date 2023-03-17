МХЛ. В допинг-пробе игрока «Толпара» обнаружены следы мельдония

Допинг-пробы как минимум четырех игроков «Толпара» находятся под подозрением.

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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Вброс по борту».

По информации издания, в допинг-пробе одного игрока обнаружены следы мельдония.

«На данный момент в допинг-пробе одного хоккеиста «Толпара» обнаружены следы мельдония», – сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.