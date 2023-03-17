«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На 11-й минуте Рид Буше вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Зият Пайгин. На 32-й минуте Семён Кошелев, реализовав численное большинство, сделал счёт 1:1. Баллы за голевые пасы получили Григорий Дронов и Брендан Лайпсик. На 69-й минуте победу «Авангарду» принёс Арсений Грицюк.