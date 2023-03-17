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39 минут назад

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча и вышел вперёд в серии

Чемпионат.com

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 11-й минуте Рид Буше вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Зият Пайгин. На 32-й минуте Семён Кошелев, реализовав численное большинство, сделал счёт 1:1. Баллы за голевые пасы получили Григорий Дронов и Брендан Лайпсик. На 69-й минуте победу «Авангарду» принёс Арсений Грицюк.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Омске.

Хоккей,Григорий Дронов,Семен Кошелев,Зият Пайгин,Металлург,ХК Авангард,
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