ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» лишь на 46-й минуте

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К середине третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте армейцы открыли счёт. Хоккеисты ЦСКА выиграли борьбу у лицевого борта, нападающий Максим Мамин подхватил шайбу и сместился в сторону. Российский форвард отдал передачу на Ярослава Дыбленко, который нанёс бросок в верхний угол ворот и открыл счёт во встрече.

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