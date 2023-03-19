ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА дома со счетом 3:2 обыграл ярославский "Локомотив" во втором матче второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 9 616 зрителей.

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА пресс-служба ХК ЦСКА

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (35-я минута), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44). У "Локомотива" отличились Денис Алексеев (4) и Максим Березкин (33). Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА, третья игра пройдет 21 марта в Ярославле.

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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников провел 800-й матч в КХЛ. Игрок выступает за армейцев с 2021 года и в составе красно-синих выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Ранее в КХЛ Плотников выступал за хабаровский "Амур", "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

Это противостояние является для команд четвертым в истории Кубка Гагарина. ЦСКА встречается с "Локомотивом" в плей-офф КХЛ третий сезон подряд, прошлые две серии остались за армейцами (4-3 в 2021 году и 4-0 - в 2022-м). В 2017 году со счетом 4-2 сильнее оказались ярославцы.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона ЦСКА и "Локомотив" играли шесть раз, команды одержали по три победы. По итогам регулярного сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" стал третьим. В первом раунде плей-офф столичная команда со счетом 4-3 в серии переиграла череповецкую "Северсталь", "Локомотив" оказался сильнее подмосковного "Витязя" (4-1).