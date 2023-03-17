ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Запада

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первые два периода прошли без голов. На 46-й минуте встречи Ярослав Дыбленко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд. Через четыре минуты четыре секунды Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Михаил Григоренко.