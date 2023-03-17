Главный тренер «Миннесоты» рассказал о состоянии травмированного Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал состояние 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, сообщает журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

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Наставник «дикарей» сказал, что травмированный форвард ещё не начал заниматься на льду. Его восстановление идёт по плану — ожидается, что Капризов вернётся в строй через 3-4 недели после получения повреждения.

Российский лидер «Миннесоты» уже пропустил три встречи из-за травмы.