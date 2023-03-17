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1 час назад

Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 марта, турнирная сетка

Чемпионат.com

17 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 марта, турнирная сетка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Авангард» на домашней площадке принимал «Металлург». Команды обменялись заброшенными шайбами к середине основного времени: на гол Рида Буше ответил Семён Кошелев. Решающую шайбу забросил Арсений Грицюк, успевший на добивание и принёсший победу омичам на 69-й минуте встречи. «Авангард» вышел вперёд в серии — 1-0. Следующий матч команды также проведут в Омске через два дня — 19 марта.

ЦСКА в Москве принимал «Локомотив». Команды не могли открыть счёт до начала третьего периода. Армейцы забросили две шайбы и всухую переиграли ярославцев. Счёт в серии — 1-0.

Хоккей,Семен Кошелев,ХК Авангард,
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