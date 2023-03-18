Чешский хоккеист рассказал об отношении к нему русских

«В раздевалке «Спартака» украинцев когда-нибудь упоминали, говорили о политике? Нет, никогда. Это было больше 10 лет назад, тогда мы не говорили о международной политике. Думаю, и в России никаких серьёзных событий не было. Русские относились ко мне дружелюбно, не только одноклубники. Получал приглашения посетить Кавказ и Байкал, они были очень дружелюбными. Увы, люди, обладающие властью, злоупотребляют этой чертой простых людей», — цитирует Гашека PrahaIN.