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1 час назад

«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», победный гол забил Шипачёв. Счёт в серии — 2-0

Чемпионат.com

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" во втором матче серии плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 15-й минуте Антон Берлёв вывел дальневосточную команду вперёд. На 28-й минуте Илья Сафонов точным броском сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Воронков и Кирилл Петров. На 54-й минуте Вадим Шипачёв вывел казанскую команду вперёд.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт через два дня, 20 марта. Команды сыграют во Владивостоке.

Хоккей,Илья Сафонов,Антон Берлев,Вадим Шипачев,Дмитрий Воронков,Александр Овечкин,Дмитрий Кагарлицкий,Кирилл Петров,ХК Ак Барс,
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