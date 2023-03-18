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1 час назад

СКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

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Петербуржцы повели со счётом 2:0.

СКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»
Фото: КХЛКХЛ

Санкт-петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 18 марта на домашней арене петербуржцев и завершилась их победой со счётом 5:4.

В составе хозяев шайбы забросили Василий Глотов, Михаил Воробьёв, Эмиль Галимов, Никита Камалов и Никита Гусев. У гостей двумя точными бросками отметился Андрей Белевич, по одному разу отличились Артём Михеев и Николай Коваленко.

СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 2:0. Третья и четвёртая игра состоятся в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта.

В первом раунде плей-офф петербургский клуб обыграл со счётом 4:2 в серии минское «Динамо», «Торпедо» со счётом 4:3 победило «Динамо» из Москвы.

Хоккей,Артем Михеев,Андрей Белевич,Эмиль Галимов,Никита Камалов,Николай Коваленко,Василий Глотов,Михаил Воробьев,Никита Гусев,Торпедо,СКА,Динамо,
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