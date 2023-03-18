СКА одержал вторую победу в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Петербуржцы повели со счётом 2:0.

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Санкт-петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 18 марта на домашней арене петербуржцев и завершилась их победой со счётом 5:4.

СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 2:0. Третья и четвёртая игра состоятся в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта.