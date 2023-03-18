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28 минут назад

Овечкин обогнал легенд НХЛ Айзермана и Сундина по количеству сезонов с 65+ очками

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Для капитана «столичных» это очко стало 65-м в нынешнем сезоне.

Овечкин обогнал двух легенд НХЛ по количеству сезонов с 65+ очками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает официальный сайт НХЛ, Овечкин в 16-й раз в карьере добрался до отметки в 65 результативных баллов в ходе чемпионата. По этому показателю нападающий вышел на единоличное шестое место в истории НХЛ, обогнав легендарных хоккеистов Стива Айзермана и Матса Сундина (по 15 сезонов с 65+ очками). Больше таких чемпионатов провели лишь Марсель Дионн (17), Уэйн Гретцки, Рон Фрэнсис, Яромир Ягр (все — по 18) и Горди Хоу (20).

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.

Хоккей,Стив Айзерман,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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