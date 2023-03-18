Овечкин обогнал двух легенд НХЛ по количеству сезонов с 65+ очками

Как отмечает официальный сайт НХЛ, Овечкин в 16-й раз в карьере добрался до отметки в 65 результативных баллов в ходе чемпионата. По этому показателю нападающий вышел на единоличное шестое место в истории НХЛ, обогнав легендарных хоккеистов Стива Айзермана и Матса Сундина (по 15 сезонов с 65+ очками). Больше таких чемпионатов провели лишь Марсель Дионн (17), Уэйн Гретцки, Рон Фрэнсис, Яромир Ягр (все — по 18) и Горди Хоу (20).