Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
29 минут назад

Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Lenta.ruиещё 2

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин поучаствовал в драке в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оппонентом россиянина стал американский форвард команды соперника Джон Хэйден. Костин смог повалить американца на лед, после чего арбитры разняли дерущихся. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Встреча «Эдмонтона» с «Сиэтлом» прошла в ночь на воскресенье, 19 марта. Канадский клуб одержал победу со счетом 6:4. «Ойлерс» находятся на шестом месте в Западной конференции.

23-летний Костин в нынешнем сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате. На счету россиянина десять заброшенных шайб и девять результативных передач.

Хоккей,Видео,Клим Костин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий