Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин поучаствовал в драке в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оппонентом россиянина стал американский форвард команды соперника Джон Хэйден. Костин смог повалить американца на лед, после чего арбитры разняли дерущихся. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Встреча «Эдмонтона» с «Сиэтлом» прошла в ночь на воскресенье, 19 марта. Канадский клуб одержал победу со счетом 6:4. «Ойлерс» находятся на шестом месте в Западной конференции.