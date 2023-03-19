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1 час назад

Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

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Артемий превзошёл Профессора.

Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ
Фото: twitter.com/nyrangerstwitter.com/nyrangers

В Нью-Йорке (США) минувшей ночью в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:0. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

31-летний россиянин в этой встрече отметился дублем, набрав уже 77 (22+55) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Всего в североамериканской лиге Артемий набрал 645 очков в 577 матчах. Таким образом, Панарин опередил Игоря Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь форвард «синерубашечников» занимает 14-е место в национальном рейтинге.

Отметим, что легендарный советский и российский хоккеист, а ныне главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче.

Хоккей,Игорь Ларионов,Артемий Панарин,Торпедо,
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