Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Артемий превзошёл Профессора.
В Нью-Йорке (США) минувшей ночью в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:0. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
31-летний россиянин в этой встрече отметился дублем, набрав уже 77 (22+55) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Всего в североамериканской лиге Артемий набрал 645 очков в 577 матчах. Таким образом, Панарин опередил Игоря Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь форвард «синерубашечников» занимает 14-е место в национальном рейтинге.
Отметим, что легендарный советский и российский хоккеист, а ныне главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче.