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56 минут назад

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Металлург» и повёл в серии 2-0

Чемпионат.com

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов».

«Авангард» обыграл «Металлург» и повёл в серии 2-0
Фото: ЧЕМПИОНАТ.СОМЧЕМПИОНАТ.СОМ

Первую шайбу «Авангарда» на шестой минуте матча забросил Павел Дедунов с передач Фёдора Малыхина и Владимира Жаркова. Затем «Металлург» получил право на большинство, но не смог его реализовать. Вторую шайбу омичей в большинстве забросил Алекс Бродхёрст. Третий гол под занавес периода забил Рид Буше. Момент долго просматривали судьи на предмет удара по шайбе рукой, однако гол всё-таки был засчитан.

На третьей минуте второго периода размочил счёт Павел Акользин. Спустя три минуты сократил отставание до минимума Григорий Дронов с передач Брендана Лайпсика и Филиппа Майе.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Никита Коростелёв с передач Максима Карпова и Алексея Маклюкова. На восьмой минуте периода вновь вывел омичей вперёд Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в серии пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.

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