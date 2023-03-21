«Металлург» — «Авангард»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Магнитогорске пройдёт третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между местным «Металлургом» и омским «Авангардом» . Счёт в серии 2-0 в пользу «ястребов».

Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург». В первом матче нынешней серии победу одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.