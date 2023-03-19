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59 минут назад

«Авангард» вновь обыграл «Металлург» и увеличил счёт в серии

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Омичи ведут 2-0.

"Авангард" обыграл "Металлург" и повел в серии 2-0
Фото: РБК-СпортРБК-Спорт

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ. Местный «Авангард» принимал «Металлург».

Поединок закончился победой хозяев со счётом 4:3. При этом по ходу встречи у «ястребов» было комфортное преимущество, которое они упустили.

Уже на 6-й минуте счёт открыл Павел Дедунов, которому ассистировали Фёдор Малыхин и Владимир Жарков.

Вскоре Алекс Бродхёрст удвоил преимущество «Авангарда». А автором третьего гола под занавес периода стал Рид Буше.

В начале второго периода Павел Акользин сократил отставание в счёте. А затем Григорий Дронов и вовсе сделал перевес соперника минимальным. В начале третьего периода Никита Коростелёв сравнял счёт, но затем Рид Буше забросил победную шайбу.

Теперь «Авангард» ведёт в серии 2-0.

Хоккей,Павел Акользин,Алекс Бродхерст,Никита Коростелев,Павел Дедунов,Григорий Дронов,Федор Малыхин,Владимир Жарков,Металлург,ХК Авангард,
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