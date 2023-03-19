"Авангард" обыграл "Металлург" и повел в серии 2-0

Омичи ведут 2-0.

Фото: РБК-Спорт РБК-Спорт

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ. Местный «Авангард» принимал «Металлург».

Поединок закончился победой хозяев со счётом 4:3. При этом по ходу встречи у «ястребов» было комфортное преимущество, которое они упустили.

Уже на 6-й минуте счёт открыл Павел Дедунов, которому ассистировали Фёдор Малыхин и Владимир Жарков.

Вскоре Алекс Бродхёрст удвоил преимущество «Авангарда». А автором третьего гола под занавес периода стал Рид Буше.

В начале второго периода Павел Акользин сократил отставание в счёте. А затем Григорий Дронов и вовсе сделал перевес соперника минимальным. В начале третьего периода Никита Коростелёв сравнял счёт, но затем Рид Буше забросил победную шайбу.