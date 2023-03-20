Эмоции Овечкина после двух шайб в ворота «Миннесоты»

После первой шайбы Овечкин победно вскинул руки. Своей второй шайбе в матче 3 7-летний капитан «столичных» практически не радовался.

Напомним, российский нападающий «Вашингтона» провёл 167-й матч в регулярках с 2+ голами. По этому показателю Овечкин занимает единоличное второе место в истории НХЛ, опережая Бретта Халла на девять таких встреч. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю, до 22 матчей. Великий канадец записал на свой счёт 189 матчей с 2+ голами.