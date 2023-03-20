Самонов оценил решение Разина об уходе из «Северстали»

Голкипер «Северстали» Александр Самонов предположил, что Андрей Разин мог уйти с поста главного тренера череповецкого хоккейного клуба, потому что исчерпал свой ресурс.

Фото: КХЛ / Федоров Александр КХЛ / Федоров Александр

16 марта Разин объявил об уходе из «Северстали». Под его руководством команда трижды подряд выходила в плей офф КХЛ. В двух последних сезонах череповчане вылетали в первом раунде Кубка Гагарина, уступая соперникам в семи матчах.

— Человек принял такое решение. Он пять лет в этой системе работал — наверное, какой то свой ресурс закончился. Но ничего, посмотрим, как будет дальше, что будет за тренер, — сказал Самонов «Чемпионату».

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