Овечкин опередил Микиту по количеству очков в чемпионате НХЛ

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин набрал три очка. Хоккеист забросил первую шайбу своей команды во втором периоде. В третьем периоде он сделал дубль. За несколько минут до окончания игры Овечкин ассистировал Дилану Строуму.

Благодаря трем очкам в матче россиянин вышел на 17-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя легенду клуба «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Микиту.

Сейчас на счету Овечкина 1620 очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф лиги. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, он набрал в матчах НХЛ 3239 очков.