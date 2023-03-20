Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Овечкин опередил Микиту по количеству очков в чемпионате НХЛ

Вечерняя Москваиещё 16

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

Овечкин опередил Микиту по количеству очков в чемпионате НХЛ
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин набрал три очка. Хоккеист забросил первую шайбу своей команды во втором периоде. В третьем периоде он сделал дубль. За несколько минут до окончания игры Овечкин ассистировал Дилану Строуму.

Благодаря трем очкам в матче россиянин вышел на 17-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя легенду клуба «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Микиту.

Сейчас на счету Овечкина 1620 очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф лиги. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, он набрал в матчах НХЛ 3239 очков.

Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, которая прошла в ночь на 5 марта, завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:3. Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий