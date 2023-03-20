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29 минут назад

Защитник «Нефтехимика» Воробьев рассчитывает на оклад в 35 миллионов рублей — СМИ

Матч ТВиещё 2

Сторона защитника «Нефтехимика» Кирилла Воробьева рассчитывает получить в следующем сезоне оклад размером в 35 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Защитник «Нефтехимика» Воробьев захотел получать 35 млн рублей за сезон
Фото: © КХЛ© КХЛ

У игрока 30 апреля истечет контракт с клубом — он выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне 2022/23 на счету 28 летнего Воробьева 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ и 2 (1+1) очка в 6 встречах плей офф. Также он установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

«Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2–4 в серии.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Metaratings.ru

Хоккей,Кирилл Воробьев,Фонбет,
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