Защитник «Нефтехимика» Воробьев захотел получать 35 млн рублей за сезон

Сторона защитника «Нефтехимика» Кирилла Воробьева рассчитывает получить в следующем сезоне оклад размером в 35 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

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У игрока 30 апреля истечет контракт с клубом — он выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне 2022/23 на счету 28 летнего Воробьева 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ и 2 (1+1) очка в 6 встречах плей офф. Также он установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

«Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2–4 в серии.

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