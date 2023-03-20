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1 час назад

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 75 голов

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Отметился дублем в матче с «Миннесотой».

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 75 голов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:5). Он отметился дублем.

37-летний Овечкин достиг отметки в 819 голов за карьеру. Он занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894). Теперь их разделяют 75 шайб.

В 65 матчах текущего сезона Овечкин набрал 68 очков – 39 голов и 29 результативных при показателе полезности «-11» и 30 минутах штрафа. Ранее он пропустил ряд встреч по семейным обстоятельствам.

Овечкин занимает девятое место в снайперской гонке. Он уступает по дополнительным показателям соотечественнику Кириллу Капризову, который выступает за «Миннесоту». Ранее он получил травму, из-за которой пропустит порядка месяца.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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