Овечкин сократил отставание от Гретцки до 75 голов

Отметился дублем в матче с «Миннесотой».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:5). Он отметился дублем.
37-летний Овечкин достиг отметки в 819 голов за карьеру. Он занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894). Теперь их разделяют 75 шайб.
В 65 матчах текущего сезона Овечкин набрал 68 очков – 39 голов и 29 результативных при показателе полезности «-11» и 30 минутах штрафа. Ранее он пропустил ряд встреч по семейным обстоятельствам.
Овечкин занимает девятое место в снайперской гонке. Он уступает по дополнительным показателям соотечественнику Кириллу Капризову, который выступает за «Миннесоту». Ранее он получил травму, из-за которой пропустит порядка месяца.