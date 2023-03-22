Панарин помог «Рейнджерс» побить 44-летний рекорд клуба

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз". "Рейнджерс" проиграли поединок со счетом 2:3. При этом Шестеркину, который провел на льду весь почти матч, удалось отразить 36 бросков по своим воротам из 39. При этом в конце матча клуб из Нью-Йорка принял решение снять вратаря, однако отыграться не получилось.

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Лучшим игроком прошедшего поединка стал нападающий "Харрикейнз" Теуво Терявяйнен, записавший на свой счет одну заброшенную шайбу. Именно его гол стал победным в этой игре. Второй звездой матча был признан защитник победившей команды Брент Бернс, который отметился голевой передачей, он ассистировал Терявяйнену.