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1 час назад

Вратарь «Северстали» Самонов рассказал, в каком случае может уехать в НХЛ

Чемпионат.com

Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал, в каком случае может уехать в Национальную хоккейную лигу.

Вратарь «Северстали» Самонов рассказал, в каком случае может уехать в НХЛ
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Думаю ли об НХЛ? — Понятно, что мечта остаётся мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошёл сезон и такой же плей-офф, какой был сейчас — только подальше пройти. Нужно отработать свой контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать, но не сейчас. Я рад, что здесь играю, получаю много времени», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Самонов в плей-офф провёл шесть матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,89. В регулярке 27-летний голкипер сыграл 19 матчей за «Северсталь», в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 2,76.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»:

Хоккей,Егор Бульчук,Александр Самонов,
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