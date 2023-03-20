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1 час назад

Болельщика «Металлурга» арестовали за демонстрацию стикеров со свастикой на матче в Омске

Чемпионат.com

В минувшую пятницу, 17 марта, во время первого матча второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом» (2:1 ОТ) полицейские на территории спорткомплекса остановили мужчину с барабаном со стикерами с изображением нацистской символики – свастики, сообщает «Новый Омск».

Болельщика «Металлурга» арестовали за демонстрацию стикеров со свастикой
Фото: VK.COM/HC_AVANGARDOMSKVK.COM/HC_AVANGARDOMSK

Посетитель пояснил, что является фанатом хоккейного клуба «Металлург» и барабан ему выдали организаторы магнитогорского фан-клуба. По словам мужчины, на содержание стикеров он не обратил внимания.

Кировский районный суд признал магнитогорца виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). За то, что фанат демонстрировал свастику на официальном спортивном мероприятии в присутствии более 10 тысяч человек, ему назначили административный арест на семь суток.

Как пояснили в пресс-службе суда, об исключительной степени общественной опасности содеянного говорит тот факт, что запрещённое изображение могло попасть в трансляцию матча.

Напомним, счёт в серии между «Авангардом» и «Металлургом» — 2-0 в пользу «ястребов». Следующий матч в серии пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.

Хоккей,Металлург,ХК Авангард,
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