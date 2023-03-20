ХК «Сочи» расстался с двумя хоккеистами

Егор Соболевский в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 18 матчах, в которых набрал одно (1+0) очко при показателе полезности «-10». Александр Гордин большую часть сезона играл за «Ростов» в чемпионате ВХЛ, провёл 36 игр и набрал 12 (8+4) очков. В КХЛ в нынешнем сезоне на счету форварда шесть матчей и два (1+1) очка.