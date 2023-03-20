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18 минут назад

"Адмирал" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

ТАСС

Владивостокский "Адмирал" дома в понедельник победил казанский "Ак Барс" в овертайме со счетом 1:0 в третьем матче второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Адмирал" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственную шайбу на 74-й минуте забросил Евгений Лисовец. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра серии пройдет 22 марта во Владивостоке.

"Адмирал" впервые играет во втором раунде плей-офф КХЛ. В первом раунде владивостокский клуб победил уфимский "Салават Юлаев" в серии со счетом 4-2. До этого дальневосточный клуб, основанный в 2013 году, трижды выходил в первый раунд (сезоны-2013/14, 2015/16, 2016/17), сезон-2020/21 "Адмирал" пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. По итогам регулярного чемпионата "Адмирал" стал седьмым на Востоке, набрав 75 очков в 68 играх.

"Ак Барс" по итогам регулярного сезона занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком в 68 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ казанский клуб обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (4-2). "Ак Барс" ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

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