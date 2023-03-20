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42 минуты назад

«Не прогнулись». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев оценил победу над «Ак Барсом»

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Главный тренер «Адмирала» оценил победу над «Ак Барсом»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили. В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в первых двух матчах серии в Казани победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2 и 2:1. Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт послезавтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. Завершающие матчи в серии состоятся 24 и, если потребуется, 26 и 28 марта.

Хоккей,Егор Бульчук,Леонид Тамбиев,
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