Главный тренер «Адмирала» оценил победу над «Ак Барсом»

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили. В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.