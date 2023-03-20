Овечкин ответил на вопрос о своей феноменальной серии в гостевых матчах с «Миннесотой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей феноменальной результативности в гостевых матчах с «Миннесотой Уайлд». Вчера, 19 марта, россиянин набрал 3 (2+1) очка во встрече с «дикарями» и продлил свою серию с баллами в матчах в Миннесоте. Форвард уже 17-й год набирает очки в гостевых матчах с «Уайлд».