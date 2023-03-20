Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
35 минут назад

Овечкин приблизился к уникальному достижению. Ему не хватает лишь двух голов в большинстве

Чемпионат.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, набрав 3 (2+1) результативных балла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5). Обе шайбы российский нападающий забросил при игре в численном большинстве.

Овечкин приблизился к уникальному достижению
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Овечкин довёл свой снайперский счёт до 39 голов в нынешнем сезоне. Ровно треть из них, 13, была забита при игре в большинстве. Благодаря этому россиянин довёл свой результативный счёт до 298 шайб в большинстве в карьере. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин, уже давно лидирующий по количеству голов в истории НХЛ, приблизился к уникальному достижению. Форвард может стать первым хоккеистом в истории лиги, забросившим 300 шайб при игре в большинстве.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий