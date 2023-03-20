СКА всухую обыграл «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился третий матч полуфинала Запада плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА . Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 12-й минуте матча Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Дамир Жафяров и Александр Никишин. Через две с половиной минуты Дамир Жафяров удвоил преимущество СКА, забив гол в ворота бывшей команды. На 31-й минуте защитник СКА Александр Никишин после потрясающей передачи Марата Хайруллина убежал «один на один» и забросил третью шайбу, отличившись в меньшинстве. На последней минуте матча Хайруллин оформил дубль.