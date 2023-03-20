Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
20 минут назад

СКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал

Чемпионат.com

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился третий матч полуфинала Запада плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

СКА всухую обыграл «Торпедо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 12-й минуте матча Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Дамир Жафяров и Александр Никишин. Через две с половиной минуты Дамир Жафяров удвоил преимущество СКА, забив гол в ворота бывшей команды. На 31-й минуте защитник СКА Александр Никишин после потрясающей передачи Марата Хайруллина убежал «один на один» и забросил третью шайбу, отличившись в меньшинстве. На последней минуте матча Хайруллин оформил дубль.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 22 марта. Команды сыграют в Нижнем Новгороде.

Хоккей,Александр Никишин,Дамир Жафяров,Марат Хайруллин,Торпедо,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий