Игроку СКА попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ

Защитник СКА Игорь Ожиганов получил травму в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В третьем периоде встречи плей-офф игрок армейцев после контакта с соперником оказался на льду, а его одноклубник Дамир Жафяров попал коньком в лицо товарищу по команде. В момент удара нападающий находился спиной к пострадавшему.

Ожиганов получил рассечение на переносице, врачи оперативно оказали ему помощь. О тяжести травмы хоккеиста не сообщается.