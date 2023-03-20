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48 минут назад

Игроку СКА попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ

Lenta.ru

Защитник СКА Игорь Ожиганов получил травму в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игроку СКА попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третьем периоде встречи плей-офф игрок армейцев после контакта с соперником оказался на льду, а его одноклубник Дамир Жафяров попал коньком в лицо товарищу по команде. В момент удара нападающий находился спиной к пострадавшему.

Ожиганов получил рассечение на переносице, врачи оперативно оказали ему помощь. О тяжести травмы хоккеиста не сообщается.

Третий матч между СКА и «Торпедо» прошел в Нижнем Новгороде в понедельник, 20 марта. Победу со счетом 4:0 одержал петербургский клуб. Армейцам осталось выиграть один матч для выхода в финал Западной конференции.

Хоккей,Дамир Жафяров,Игорь Ожиганов,Торпедо,СКА,
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