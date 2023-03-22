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26 минут назад

«Торпедо» — СКА: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Чемпионат.comиещё 8

Сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в четвёртом матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 3-0 в пользу СКА.

«Торпедо» — СКА: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матч начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах KHL, KHL Prime и «Матч ТВ».

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4. В третьем матче сильнее оказались хоккеисты СКА со счётом 4:0.

Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».

Хоккей,Торпедо,СКА,Динамо,
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