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35 минут назад

Овечкин превзошёл результаты Халла и Оутса по матчам с 3+ очками

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Российский капитан «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин продолжает писать историю НХЛ. 37-летний форвард после матча с «Миннесотой Уайлд» (3:5) превзошёл достижения некоторых легендарных игроков.

Овечкин обошел легенд НХЛ Бретта Халла и Оутса
Фото: ChampionatChampionat

В этой встрече Овечкин набрал 3 (2+1) очка. По данным пресс-службы НХЛ, россиянин провёл уже 131-й матч в лиге, в котором набирает не менее трёх баллов. И по этому показателю он вышел на чистое 20-е место.

Российский нападающий обошёл легенд НХЛ Адама Оутса и Бретта Халла. Оба в карьере провели по 130 матчей, в которых набирали 3+ очка. Лидером по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки. У него было 459 таких матчей.

Если же говорить о действующих хоккеистах, то Овечкин уступает лишь Сидни Кросби. Капитан «Питтсбург Пингвинз» имеет в своём активе 169 матчей с 3+ очками.

Хоккей,Адам Оутс,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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