Овечкин обошел легенд НХЛ Бретта Халла и Оутса

Российский капитан «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин продолжает писать историю НХЛ. 37-летний форвард после матча с «Миннесотой Уайлд» (3:5) превзошёл достижения некоторых легендарных игроков.

Фото: Championat Championat

В этой встрече Овечкин набрал 3 (2+1) очка. По данным пресс-службы НХЛ, россиянин провёл уже 131-й матч в лиге, в котором набирает не менее трёх баллов. И по этому показателю он вышел на чистое 20-е место.

Российский нападающий обошёл легенд НХЛ Адама Оутса и Бретта Халла. Оба в карьере провели по 130 матчей, в которых набирали 3+ очка. Лидером по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки. У него было 459 таких матчей.