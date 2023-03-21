Малкин вышел на 44-е место в истории НХЛ по очкам

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2). Также на его счету четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 23:43 на льду.

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36-летний россиянин набрал 1219-е очко за карьеру и вышел на 44-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он повторил результат Жана Беливо. Следующая цель для Евгения – Норм Ульман (1229). Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки (2857).

По ходу сезона Малкин превзошёл достижение Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. С 1478 очками он занимает 16-е место в истории лиги.