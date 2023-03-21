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Малкин вышел на 44-е место в истории НХЛ по очкам

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2). Также на его счету четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 23:43 на льду.

Малкин вышел на 44-е место в истории НХЛ по очкам
© Pensburgh

36-летний россиянин набрал 1219-е очко за карьеру и вышел на 44-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он повторил результат Жана Беливо. Следующая цель для Евгения – Норм Ульман (1229). Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки (2857).

По ходу сезона Малкин превзошёл достижение Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. С 1478 очками он занимает 16-е место в истории лиги.

В 70 матчах текущего сезона на счету Малкина 73 очка – 24 гола и 49 результативных передач при 50 минутах штрафа.

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