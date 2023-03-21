Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 44 е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В понедельник 36 летний россиянин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Встреча завершилась поражением команды Малкина со счетом 1:2.

Теперь в активе форварда 1219 очков (468 шайб + 751 передача) в НХЛ. В списке лучших бомбардиров в истории лиги он делит 44 е место с канадцем Жаном Беливо (507+712).