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1 час назад

Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 44 е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В понедельник 36 летний россиянин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Встреча завершилась поражением команды Малкина со счетом 1:2.

Теперь в активе форварда 1219 очков (468 шайб + 751 передача) в НХЛ. В списке лучших бомбардиров в истории лиги он делит 44 е место с канадцем Жаном Беливо (507+712).

Зачет российских бомбардиров в истории НХЛ возглавляет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 1478 очков (819+659), Малкин — второй.

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