В минском «Динамо» ответили на вопрос, видят ли проблему в повышении пола зарплат в КХЛ

«Мы придерживаемся той стратегии, которая будет работать на развитие белорусских игроков. На данный момент, может, команда и меняется, но цель, которой мы придерживаемся, достигается: много игроков доходит до уровня топ-клубов КХЛ. Первоначальная цель — чтобы как можно больше белорусов играло на очень высоком уровне. Это позитивный момент, что у нас меняется состав, но клубу нелегко заново собирать состав, когда большая часть игроков новые. С ними надо начинать заново, тренировать новой тактике и методике игре. Отходить от этой модели мы не будем. Как мы видим, рост белорусских игрок