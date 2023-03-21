Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
48 минут назад

В минском «Динамо» ответили на вопрос, видят ли проблему в повышении пола зарплат в КХЛ

Чемпионат.com

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал итоги сезона.

В минском «Динамо» ответили на вопрос, видят ли проблему в повышении пола зарплат в КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы придерживаемся той стратегии, которая будет работать на развитие белорусских игроков. На данный момент, может, команда и меняется, но цель, которой мы придерживаемся, достигается: много игроков доходит до уровня топ-клубов КХЛ. Первоначальная цель — чтобы как можно больше белорусов играло на очень высоком уровне. Это позитивный момент, что у нас меняется состав, но клубу нелегко заново собирать состав, когда большая часть игроков новые. С ними надо начинать заново, тренировать новой тактике и методике игре. Отходить от этой модели мы не будем. Как мы видим, рост белорусских игрок

На данный момент задолженностей по зарплатам у нас нет. В наше нестабильное время тяжело формировать бюджет, но мы не видим ничего проблемного в повышении пола в следующем сезоне», — передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Хоккей,Артем Каркоцкий,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий