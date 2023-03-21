Капитан «Миннесоты» рассказал, какой навык хотел бы украсть у Капризова

Капитан и защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен рассказал, что бы хотел перенять у своих товарищей по команде. Хоккеист обратил своё внимание на российского нападающего Кирилла Капризова.

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«Какой навык я хотел бы перенять у товарища по команде? А какой навык Кирилла мы можем взять

Его щелчок, его бросок. Кажется, он может принять шайбу в любом месте, бросить её, и этот бросок окажется мощным», — приводит слова Сперджена The Athletic.