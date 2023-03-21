Овечкин рассказал о поддержке игроков «Вашингтона» после смерти отца

«Мама приехала сюда впервые с 2018 года? Это отлично. Она наслаждается временем здесь, проводит время с нами. Это давно не была здесь. Каждый день для нас важен. Мы держимся вместе и стараемся делать всё возможное, чтобы просто быть вместе и помогат