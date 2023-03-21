Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Овечкин рассказал о поддержке игроков «Вашингтона» после смерти отца

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о временном переезде своей семьи в Вашингтон после ухода из жизни отца — Михаила. Овечкин-старший умер 15 февраля после продолжительной болезни. Форвард «Вашингтона» поехал в Москву, чтобы попрощаться с отцом. После этого Александр вернулся в Вашингтон, куда приехали и его мама Татьяна и брат Михаил.

Овечкин рассказал о поддержке игроков «Вашингтона» после смерти отца
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мама приехала сюда впервые с 2018 года? Это отлично. Она наслаждается временем здесь, проводит время с нами. Это давно не была здесь. Каждый день для нас важен. Мы держимся вместе и стараемся делать всё возможное, чтобы просто быть вместе и помогат

Поддержка одноклубника? Она была невероятной. Это было трудное время, но команда здорово помогает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Хоккей,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий