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53 минуты назад

«Потеря российского менталитета». Да Коста рассказал о главном изменении в КХЛ за 8 лет

Чемпионат.com

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сравнил современную КХЛ со временем, когда только приехал в Россию — восемь лет назад. Форвард ответил на вопрос, что изменить в лиге за эти годы.

«Потеря российского менталитета». Да Коста рассказал о главном изменении в КХЛ за 8 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В целом немногое. Для меня самым значимым и негативным изменением стал переход с катков большого размера — классических для российского хоккея — на катки меньших размеров. Не хочу критиковать сам переход. Но для меня это потеря российского менталитета в хоккее. Переход на стиль НХЛ — это потеря российского стиля хоккея, которому характерна скорость, техника, паровозики, понимаете? Стало больше отскоков, более упорная игра. Мне такой переход не очень нравится,

Как изменился уровень хоккея за восемь лет? Сравнивать сложно. Опять же, катки были большие, поэтому сравнивать сложно. Думаю, восемь лет назад, может, было приятнее, особенно фанатам. Больше приёмов, скорости, весёлых моментов в игре. А теперь каждая встреча типична: отскоки, осторожность. Думаю, на привыкание уйдёт несколько лет для российского хоккея.

Сейчас игроки в НХЛ более мастеровитые, могут забивать лакросс-голы? Я такого не умею, не моё. Я даже не думал делать это. За воротами — даже мысли не возникало. Раньше хоккей был более силовой. Сейчас почти за всё штрафы. Стало мягче", — сказал Да Коста в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

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