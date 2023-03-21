Главный тренер «Миннесоты» объяснил, почему команда играет хорошо и без Капризова

«Команда начала прогрессировать, верно? Не просто несколько парней, а все. Каждый активизировался. Я не думаю, что они сидели в раздевалке и говорили: «Ребята, мы должны забить сейчас». Они всегда старались забивать, но с отсутствием нападающего Кирилла Капризова все понимают, что нужны дополнительные усилия. Потому что он буквально играл по полматча, так что у парней появились возможности, и они смогли проявить себя», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.