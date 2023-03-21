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44 минуты назад

Главный тренер «Миннесоты» объяснил, почему команда играет хорошо и без Капризова

Чемпионат.com

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался об игре команды в отсутствие 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, выбывшего из-за травмы. «Дикари» провели без своего лидера пять матчей, одержав победы в трёх из них.

Главный тренер «Миннесоты» объяснил, почему команда играет хорошо и без Капризова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Команда начала прогрессировать, верно? Не просто несколько парней, а все. Каждый активизировался. Я не думаю, что они сидели в раздевалке и говорили: «Ребята, мы должны забить сейчас». Они всегда старались забивать, но с отсутствием нападающего Кирилла Капризова все понимают, что нужны дополнительные усилия. Потому что он буквально играл по полматча, так что у парней появились возможности, и они смогли проявить себя», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Хоккей,Дин Эвасон,Кирилл Капризов,
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