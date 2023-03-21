Стала известна зарплата игрока «СЮ» Науменкова

Стала известна заработная плата защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова по новому соглашению, сообщает «Спорт-экспресс».

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Отмечается, что 30-летний хоккеист будет получать 60 млн рублей в год. Защитник заключил двухлетний контракт с уфимской командой.

Примечательно, что заработная плата Науменкова лишь на 10 млн рублей ниже, чем у американского лидера «Салавата» Александра Хмелевски. Нападающий стал лучшим снайпером юлаевцев в прошедшем чемпионате и после завершения сезона для команды продлил контракт на один год.