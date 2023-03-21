Науменков подписал 2-летний контракт с «Салаватом»

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Уфимский клуб подписал соглашение с 30-летним защитником на два года.

Годовая зарплата Науменкова составит 60 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне хоккеист провел 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка при нейтральной полезности, 45 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:43.

В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (1+3) балла при полезности «минус 5».